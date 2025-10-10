Es ist der späte Nachmittag des 4. Juli 2004, als ein Spaziergänger in den Dünen von Wassenaar, unweit von Den Haag, stehen bleibt. Vor ihm, in der Nähe von Strandpfosten 93, liegt eine leblose Frau. Sie ist sportlich, etwa 1,70 Meter groß, hat blaue Augen, dunkelblonde Haare.
2004 finden Spaziergänger in den Niederlanden die Leiche einer Frau. In ihrer Tasche: Schlüssel aus Deutschland. Zwei Jahrzehnte bleibt ihre Identität unbekannt. Bis jetzt.
