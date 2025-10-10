Zum Hauptinhalt springen

Fahndungskampagne „Identify Me“Die Tote am Strandpfosten 93

Lesezeit: 3 Min.

Die drei Schlüssel deutscher Hersteller, die die Tote bei sich trug, waren die einzige Spur. Doch sie brachten die Polizei nicht weiter.
Die drei Schlüssel deutscher Hersteller, die die Tote bei sich trug, waren die einzige Spur. Doch sie brachten die Polizei nicht weiter. (Foto: Interpol)

2004 finden Spaziergänger in den Niederlanden die Leiche einer Frau. In ihrer Tasche: Schlüssel aus Deutschland. Zwei Jahrzehnte bleibt ihre Identität unbekannt. Bis jetzt.

Von Sebastian Strauß

Es ist der späte Nachmittag des 4. Juli 2004, als ein Spaziergänger in den Dünen von Wassenaar, unweit von Den Haag, stehen bleibt. Vor ihm, in der Nähe von Strandpfosten 93, liegt eine leblose Frau. Sie ist sportlich, etwa 1,70 Meter groß, hat blaue Augen, dunkelblonde Haare.

Zur SZ-Startseite

SZ-Serie „Ungeklärt“
:Als sie noch einen Namen hatte

Im Juni 1997 findet ein Mann in einem Wald im Sauerland eine tote Frau. Bis heute konnte die Polizei ihre Identität nicht klären. Klar ist nur: Wüssten die Ermittler, wie sie heißt, dann hätten sie auch den Mörder.

SZ PlusVon Christian Wernicke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite