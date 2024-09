Von Philipp Bovermann

Wahrscheinlich gibt es Menschen, die betrachten das, was am Dienstag passierte, als einen weiteren Höhepunkt des Spiels. Das Spiel geht so: Man erbeutet die Adresse einer Zielperson, dann setzt man einen Notruf ab, angeblich eine Geiselnahme, eine Messerstecherei, ein großer Drogendeal unter besagter Adresse – und wartet dann ab, bis die Hölle losbricht. Man freut sich, wenn in den Nachrichten darüber berichtet wird. Es ist ein Spiel mit Medien und Behörden, und manchmal verändern sich die Rollen. Täter werden Opfer, werden gejagt, von anderen Spielern, vom Staat. Irgendwann klopft es auch an der eigenen Tür. „Aufmachen, Polizei!“