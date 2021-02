Von Oliver Klasen

Mallorca zum Beispiel. Das ist eine Insel, und dort kann man sich so verhalten wie in einer Großraumdisco in Oer-Erkenschwick und das Ganze Urlaub nennen. Seit Lockdown herrscht und die Deutschen daheimbleiben sollen, ist es allerdings ziemlich leer auf Mallorca geworden. Auf eine andere Insel, eine ziemlich einsame wahrscheinlich, würde sich die Kanzlerin in diesen Tagen vielleicht gerne träumen. Da gäbe es keine Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die erst Ja zu gemeinsamen Beschlüssen sagen und dann doch machen, was sie wollen.

Das Motiv der Insel ist in Literatur und Film reichlich behandelt, Utopien und Dystopien mit auf einsamen Eilanden gestrandeten Menschen gibt es zuhauf, Robinsonade nennt sich das Genre. Aber die Inselideen von uns Festlandbewohnern sind eben reichlich verklärt. Wenn es ernst wird, dann will man vom einsamen Eiland meist schnell wieder weg. So wie zwei Männer und eine Frau, deren Boot in der Karibik kenterte und die auf Anguilla Cay strandeten, einer unbewohnten Koralleninsel, gelegen zwischen Kuba, den Bahamas und der Südspitze Floridas und so klein, dass man sie nicht auf Google Maps ausmachen kann.

Die drei hatten sich, wie sie erzählten, von Muscheln, Kokosnüssen und Rattenfleisch ernährt. Mit einer Flagge und einem selbstgebastelten Kreuz machten sie auf sich aufmerksam, und nach 33 Tagen kam die Rettung: Die Schiffbrüchigen wurden von der US-Küstenwache entdeckt und - äußerlich völlig unverletzt - auf die Florida Keys gebracht. Wieder eine Insel, aber eine mit Zivilisation und vor allem mit besserem Essen.

