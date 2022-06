Von Sabine Maguire, Wuppertal

Es ist ein kühler Morgen im März 2018. Bernhard Günther, 55, geht mit Freunden joggen. Auf dem Heimweg holt er Brötchen für das Sonntagsfrühstück, es sind nur noch 200 Meter bis zu seiner Haustür, als in einer Parkanlage in Haan plötzlich zwei Vermummte neben ihm stehen. Einer drückt ihn zu Boden, der andere hält ein Schraubgefäß in den Händen. Er schraubt es auf und kippt dem damaligen Innogy-Finanzvorstand den Inhalt ins Gesicht.

Die Schwefelsäure verätzt Günthers Stirn, die Wangen, die Augenlider, nur seine Kontaktlinsen schützen ihn wohl vor einer Erblindung. Nachdem sich der Manager nach Hause geschleppt hat, bringt ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, er kommt auf Intensivstation. Vier Wochen später wird er entlassen, bald geht er wieder ins Büro, trägt ein Stirnband, weitere Operationen sollen folgen.

Die Ermittlungen kommen lange nicht voran. An diesem Freitag, mehr als vier Jahre nach der Tat, hat nun der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Attentäter begonnen. Bernhard Günther, der mittlerweile im Vorstand des finnischen Energieversorgers Fortum sitzt, ist Nebenkläger. Es sei ein schwerer Tag für ihn und seine Familie, die Welt sei für ihn nach dem Anschlag eine andere geworden, sagt er vor Beginn der Verhandlung, von der er sich vor allem eines erhofft: Die vollständige Aufklärung der Tat.

Eine DNA am Tatort konnte dem Angeklagten Nuri T. zugeordnet werden

Im Schwurgerichtssaal 147 des Wuppertaler Landgerichts sitzt auf der Anklagebank Nuri T., 42, ein hagerer Mann. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der Belgier derjenige ist, der sich in dem Park bei Düsseldorf im Gebüsch versteckt und Günther die Säure ins Gesicht geschüttet hat. Am Tatort hatten Polizisten einen weißen Handschuh gefunden, später konnte die darauf sichergestellte DNA dem Angeklagten zugeordnet werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen zunächst eingestellt. Günther setzte private Ermittler auf seinen Fall an, zahlte Hunderttausende Euro. 2019 war schon einmal ein Verdächtiger festgenommen worden, nach wenigen Wochen kam er wieder frei. Auch Günthers ehemaliger Arbeitsgeber, die RWE-Tochter Innogy, hatte mehrfach Zeugenaufrufe gestartet und Belohnungen ausgelobt, ein anonymer Hinweis brachte schließlich wieder Bewegung in die Sache.

Günther selbst wähnte den Auftraggeber von Beginn an in seinem beruflichen Umfeld. Schon im Juni 2012 war er zum Opfer eines Überfalls geworden, zwei Männer hatten ihm aufgelauert. Einer der Täter trug weiße Handschuhe, so wie an jenem Sonntag im März 2018. Auch damals soll es im Konzern ein Gerangel um Posten gegeben haben. Und es soll Konkurrenten gegeben haben, denen Günther offenbar auch zutraut, den Säureanschlag in Auftrag gegeben zu haben. Mehrfach hat er darüber in Interviews gesprochen und gesagt, er wisse, wo er klingeln müsse. Namen nannte er nicht.

Laut Gericht spricht die Aktenlage "mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Schuldspruch"

Den nun angeklagten Nuri T. hält Günther für einen Handlanger, am ersten Prozesstag ist von dem 42-Jährigen nichts zu hören. Sollte das so bleiben, dürfte es schwierig werden, etwas über die Hintergründe und die Auftraggeber der Tat zu erfahren.

Günthers Anwalt Martin Meinberg appellierte zu Prozessbeginn deshalb an den Angeklagten, sein Schweigen zu brechen. Für seinen Mandanten sei es wichtig, Klarheit zu bekommen. Der Anschlag sei beispiellos gewesen in der deutschen Wirtschaft. Wenn der Angeklagte "Ross und Reiter" nenne, "würden wir das würdigen. Es wäre ein Stück moralische und persönliche Wiedergutmachung."

Der Vorsitzende Richter Holger Jung sagte, die Aktenlage spreche "mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Schuldspruch". Zu einen wegen der Spur am Handschuh, zum anderen habe der Angeklagte eine Verletzung, die von der Tat stammen könnte. Auch er empfiehlt Nuri T. sein Schweigen zu überdenken. Ein Geständnis könne ihm "einige Jahre" Haft ersparen.

Die Kammer hat zur Beweisaufnahme acht Verhandlungstage festgesetzt. Am 31. August will das Gericht ein Urteil verkünden.