Ingrid van Bergen , 94, Schauspielerin und Synchronsprecherin, hat ihr Augenlicht verloren. „Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind“, sagte sie Bild . Schon länger hätten sie Probleme mit dem linken Auge geplagt. „Eines Tages konnte ich gar nichts mehr sehen.“ Sie sitze nun manchmal im Wohnzimmer und höre dem Fernseher zu, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen könne. Trotz ihres gesundheitlichen Zustands sagte sie: „Mir geht es gut.“

(Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Vanessa Mai, 33, Sängerin, nimmt eine weihnachtliche Identität an. Für ihr Weihnachtslied „Christmas in This Room“ hat sie sich auf Instagram in „Vanessa Dezember“ umbenannt und ist nun nicht mehr unter ihrem eigentlichen Namen zu finden. Die Umbenennung soll allerdings nicht über die Weihnachtszeit hinaus andauern. „Im Januar bin ich wieder Vanessa Mai“, sagte sie Bild.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Kristen Stewart, 35, Schauspielerin, ist wütend auf ihre Branche. Bei einer Veranstaltung in Hollywood hielt sie vor anderen Schauspielerinnen eine Rede und sagte laut dem People-Magazin: „In einer Zeit nach ‚Me Too‘ schien es möglich zu sein, dass Geschichten von und für Frauen endlich die ihnen gebührende Anerkennung fanden.“ Sie ärgere sich besonders über „die Gewalt des Zum-Schweigen-Bringens, als dürften wir nicht einmal wütend sein“. Wenn Erfahrungen von Frauen dargestellt würden, rufe dies „regelmäßig Ekel und Ablehnung“ hervor. Weiter sagte sie: „Es ist erbärmlich, wie wenige Filme im vergangenen Jahr von Frauen gedreht wurden.“

(Foto: Ron Adar, M10s/TheNews2 via Zuma/dpa)

Sam Smith, 33, Sänger, unterzog sich als Kind einer Fettabsaugung. „Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich an der Brust operiert, weil ich eine wachsende Brust hatte“, sagte er im Podcast „Podcrushed“. „Es gab verschiedene Gründe dafür, aber hauptsächlich wurde ich so sehr gehänselt, dass ich in der Schule nicht schwimmen gehen konnte.“Das Umziehen in der Umkleidekabine sei „die Hölle“ gewesen. „Deshalb habe ich mich mit 13 Jahren einer Fettabsaugung unterzogen.“ Der Eingriff habe kurzfristig etwas gebracht, der anschließende Brustverband sei aber über Wochen ein „Albtraum“ gewesen.