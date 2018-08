9. August 2018, 09:02 Uhr Indonesien Starkes Nachbeben erschüttert Ferieninsel Lombok

Am Sonntag war es auf der Insel zu einem starken Beben mit mehr als 160 Todesopfern gekommen, bei. Das Nachbeben hat nun weitere Gebäude auf der Insel einstürzen lassen.

Wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 160 Toten hat ein starkes Nachbeben die indonesische Ferieninsel Lombok erschüttert. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, hatte das Beben eine Stärke von 5,9, nach Angaben der Behörden vor Ort sogar eine Stärke von 6,2. Es trat am Donnerstagmittag (Ortszeit) im Nordwesten der Insel auf.

Seit dem ersten Beben am Sonntag sind nach Angaben der Behörden etwa 156 000 Menschen auf Lombok obdachlos. 1500 Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Durch das Nachbenen stürzten nun weitere Gebäude ein. Ob es auch weitere Tote oder Verletzte gibt, ist bislang nicht bekannt.

Ferieninsel wurde insgesamt von drei Beben erschüttert

Das Nachbeben ist damit schon das dritte, das die Insel innerhalb weniger Wochen erschüttert. Zunächst hatte es Ende Juli ein Beben der Stärke 6,4 gegeben, bei dem 14 Menschen ums Leben gekommen waren. Nur eine Woche später kam es zu einem weiteren Beben, das mit einer Stärke von 6,9 noch gewaltiger war. Behörden zufolge kamen dabei mindestens 168 Menschen ums Leben, inzwischen heißt es von offizieller Seite, die Zahl liege bei 227 Opfern. Es wird aber befürchtet, dass auch diese Zahl noch deutlich steigen könnte. Das Militär auf der Ferieninsel geht demnach von insgesamt mehr als 380 Opfern aus.

In Indonesien kommt es häufig zu Erdbeben, weil der Staat am sogenannten Pazifischen Feuerring liegt. Dort gibt es besonders viele aktive Vulkane. Auch starke Erdbeben treten oft auf und lösen zum Teil Tsunamis aus. Dass es innerhalb so kurzer Zeit zu mehreren schweren Beben kommt, ist dennoch ungewöhnlich.