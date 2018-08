9. August 2018, 18:54 Uhr Indonesien Schweres Nachbeben in Lombok

Ein Beben der Stärke 6,2 erschütterte die indonesische Ferieninsel vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 300 Toten. Dabei stürzten erneut zahlreiche Gebäude ein.

Die indonesische Ferieninsel Lombok kommt nicht zur Ruhe. Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 300 Toten wurde die Insel am Donnerstag zur Mittagszeit von einem schweren Nachbeben der Stärke 6,2 erschüttert. Dabei stürzten erneut zahlreiche Gebäude ein. Nach bisherigen Berichten gab es jedoch keine weiteren Todesopfer. Aus Angst vor neuen Erschütterungen wagen sich viele Inselbewohner immer noch nicht in ihre Häuser zurück. Die meisten Touristen haben Balis Nachbarinsel inzwischen verlassen.

Die Zahl der Todesopfer durch das Beben von Sonntag steigt immer noch. Indonesiens Sicherheitsminister Wiranto sprach bei einem Besuch auf der Insel von mindestens 319 Toten. Befürchtet wird jedoch, dass es noch mehr sind. Das Militär auf der Insel bezifferte die Zahl der Toten bereits auf mehr als 380.

Das Beben am Sonntag hatte die Stärke 6,9. Seither gab es auf Lombok bereits mehr als 350 neue Erschütterungen, die immer wieder Leute in Panik versetzten. Das neue Nachbeben um 12.25 Uhr Ortszeit (7.25 Uhr MESZ) war das bislang stärkste. Sein Zentrum lag etwa sechs Kilometer nordwestlich von Nord-Lombok in etwa zwölf Kilometern Tiefe im Meer, wie die nationale Agentur für Wetter, Klima und Geophysik mitteilte. Insgesamt wurden annähernd 70 000 Häuser beschädigt, zudem 470 Schulen und 65 Moscheen. Etwa 1000 Menschen müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.