3. Oktober 2018, 16:52 Uhr Indonesien In der Todeszone

Sundari wurde von der Tsunami-Welle aus ihrem Haus gerissen. Rustam Labohe floh in die Berge. Ato Mustari barg nach drei Nächten ein wimmerndes Kind aus den Trümmern. Eine Geschichte vom Weiterleben.

Von Arne Perras , Sulawesi

Eine Ambulanz heult in der Ferne, aber Indrawati, die wie viele Indonesier nur einen Namen trägt, scheint nicht mehr wahrzunehmen, was um sie herum geschieht. Eine kleine Frau im roten Trainingsanzug. Sie sitzt zusammengesunken auf einem Plastikstuhl, neben ihr gelbe Säcken, sie liegen aufgereiht in der Sonne. In einem der Säcke hat Indrawati gerade ihren Mann entdeckt.

Indrawati hatte jeden einzelnen Reißverschluss geöffnet, 20 Säcke. Sie legt ihre Hände aufs Gesicht. "Ich musste doch Gewissheit haben", sagt sie. Ihr Mann ...