Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgebrochen und hat mindestens zehn Menschen in den Tod gerissen. Die Opfer seien beim Einsturz ihrer Häuser als Folge der Eruption ums Leben gekommen, sagte der Leiter der örtlichen Notfallteams, Avi Manggota Hallan. Retter suchten ihm zufolge unter den Trümmern nach weiteren Opfern. „Die Arbeiten sind noch im Gange, und es könnte noch mehr Tote geben“, sagte er.

Der Vulkan sei mitten in der Nacht ausgebrochen, berichteten lokale Medien. Die meisten Dorfbewohner seien im Schlaf überrascht worden und dann in Panik aus ihren Häusern geflohen. Die Zeitung Kompas sprach von Dutzenden Verletzten und vielen brennenden Häusern. Asche und glühender Schutt seien vom Himmel herabgeregnet. Die Regierung rief in der Region bis Ende des Jahres den Ausnahmezustand aus.

Rettungskräfte suchen in dem Dorf Klatanlo nach Überlebenden. (Foto: Arnold Welianto/AFP)

Der Vulkan in der Provinz Ost-Nusa Tenggara habe Lava, Asche und glühende Gesteinsbrocken in die Luft geschleudert, sagte ein Sprecher des Zentrums für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr (PVMBG). „Nach dem Ausbruch kam es zu Stromausfällen, dann regnete es und es gab heftige Blitze, die die Bewohner in Panik versetzten.“ Mehrere umliegende Dörfer seien bereits evakuiert worden. Insgesamt sind laut Kompas sieben Dörfer betroffen. Das besonders betroffene Dorf Klatanlo liegt nur gut vier Kilometer vom Gipfel entfernt.

Der Vulkan ist seit Monaten aktiv

Flores, eine der Kleinen Sundainseln, ist wegen ihrer Landschaft bei Touristen aus aller Welt beliebt. Der 1584 Meter hohe Lewotobi Laki-Laki ist seit Ende 2023 wieder aktiv. In den vergangenen Monaten hat er mehrmals heiße Gase und Asche in die Luft gespuckt; im Januar riefen die Behörden Tausende Menschen dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Viele wurden in Evakuierungszentren gebracht.

Der Lewotobi Laki-Laki ist der Zwillingsvulkan des 1703 Meter hohen Lewotobi Perempuan. Die Gipfel der beiden Berge liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Indonesien mit seinen mehr als 17 000 Inseln liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Starke Erdbeben und intensive vulkanische Aktivität sind keine Seltenheit.