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Unglück auf hoher SeeIndonesische Fähre gesunken – fast 130 Menschen vermisst

Indonesien ist stark auf Fährverbindungen angewiesen. Es kommt vergleichsweise häufig zu Unfällen und Einsätzen von Rettungskräften (Archivbild).
Indonesien ist stark auf Fährverbindungen angewiesen. Es kommt vergleichsweise häufig zu Unfällen und Einsätzen von Rettungskräften (Archivbild).
Foto: Dziki Oktomauliyadi/AP/dpa

Das Passagierschiff habe am frühen Sonntag bei schlechtem Wetter den Kontakt verloren und sei gesunken, teilen die Behörden mit.

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In Indonesien ist eine Fähre auf hoher See untergegangen. Das Passagierschiff habe am frühen Sonntag bei schlechtem Wetter den Kontakt verloren und sei gesunken, teilten die Behörden mit. Fast 130 Menschen werden noch vermisst. 115 Menschen wurden von nahen Schiffen in der Javasee gerettet, wie die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin erklärte. Zudem wurde bislang eine Leiche geborgen. Ein Such- und Rettungseinsatz dauerte bei rauer See noch an.

Die Fähre Virgo Transport 8 war mit 243 Menschen an Bord auf dem Weg von der Großstadt Surabaya auf der Hauptinsel Java ins knapp 500 Kilometer entfernte Banjarmasin in der Provinz Süd-Kalimantan auf Borneo.

Am frühen Morgen (Ortszeit) riss die Funkverbindung zu der Fähre ab, wie die Behörde weiter mitteilte. Die letzte bekannte Position des Schiffs war demnach etwa 150 Kilometer vor Banjarmasin.

Der südostasiatische Inselstaat Indonesien mit rund 280 Millionen Einwohnern besteht aus mehr als 17 000 Inseln, weswegen Fähren eine große Rolle für den Transport von Passagieren und Fracht spielen.

© SZ/dpa/dta - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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