Nach dem verheerenden Brand in einer Süßwarenfabrik in Indonesien ist die genaue Zahl der Todesopfer weiter unklar. Behördenangaben zufolge sind möglicherweise Dutzende Menschen in dem völlig zerstörten Gebäude ums Leben gekommen. 32 Menschen würden insgesamt vermisst, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Al Amrad.

24 Leichensäcke seien mittlerweile aus der Ruine herausgetragen worden: In den meisten befänden sich aber nur einzelne menschliche Überreste, die in den Trümmern entdeckt worden seien. Der Zustand der Leichenteile mache eine visuelle Identifizierung unmöglich, teilte die Polizei mit.

Spezialisten seien im Einsatz, um unter anderem DNA-Analysen und Fingerabdruckvergleiche durchzuführen. Es könne mehrere Wochen dauern, um die sterblichen Überreste zuzuordnen und die Toten zu identifizieren. Die Suche in der Ruine dauert an. 29 Menschen haben das Unglück den Behörden zufolge überlebt.

Das Feuer war am Samstagnachmittag (Ortszeit) aus noch unbekannter Ursache in der Fabrik in der Provinz Banten nahe der indonesischen Hauptstadt Jakarta ausgebrochen. Erst am Sonntag gelang es der Feuerwehr, die Flammen endgültig zu löschen. Hunderte Rettungskräfte verschiedener Behörden waren vor Ort.