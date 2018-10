30. Oktober 2018, 18:52 Uhr Indonesien Alle Boeing 737 MAX werden überprüft

Nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine bleiben die Flugzeuge des Typs vorerst im Hangar.

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine des Typs Boeing 737 MAX hat Indonesiens Verkehrsminister Budi Karya Sumadi eine Überprüfung aller Flugzeuge desselben Typs angeordnet. Auf ein Flugverbot verzichtete er am Dienstag zunächst. Die Ursache für den Absturz des Billigfliegers mit 189 Insassen ist weiter unklar. Bergungsexperten suchten vor der Küste Jakartas weiter nach Flugschreibern und Wrack. Die Boeing der Fluggesellschaft Lion Air war am Montag 13 Minuten nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt von den Radarschirmen verschwunden. Laut dem Verkehrsministerium stürzte die Maschine in die Javasee. Rettungskräfte bargen Leichen und diverse Gegenstände aus dem Wasser, das Wrack selbst blieb jedoch verschwunden.