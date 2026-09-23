Mit Spannung wird die Speisekarte beim nächsten Politik-Gipfel in Delhi erwartet. Denn man will ja wissen, ob der indische Premierminister Narendra Modi seine Lehren gezogen hat aus der Kritik am Galadinner-Menü, das er vor zehn Tagen beim Treffen der Brics-Staaten servieren ließ. Dieses war nämlich ganz nach Modis Geschmack, also vegetarisch von der Vorspeise bis zum Dessert. Für die Fleischesser an der Tafel, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin , gab es keine Alternative zu Pilz-Spießen an Minz-Perlen, Hüttenkäsewürfeln in Schalotten-Tomaten-Soße, Perlhirse und anderen pflanzlichen Delikatessen.

Die Beschwerden kamen dann allerdings nicht von den Gästen, sondern von der indischen Opposition. Sie warf der Regierung kulinarische Einfalt vor.

Speisekarten sind Textbücher der nationalen Identität, sie erzählen nur oft nicht die ganze Geschichte. Und in Indien ist es besonders schwierig, eine einheitliche Küche auszumachen. Eine reiche Tradition des fleischlosen Essens gehört dazu, klar. Aber in dem riesigen Land gibt es so viele Kulturen und Religionen, dass das Essen dort vor allem ein Ausdruck der Vielfalt ist. Indische Muslime und auch viele Hindus haben gerne mal ein Curry mit Hühner- oder Lammfleisch auf dem Teller. Für Hindunationalisten wie Modi und seine Regierungspartei BJP ist der vegetarische Lebensstil hingegen ein Ausdruck spiritueller Reinheit. Deshalb ist Modis Brics-Menü nicht nur ein Ärgernis für Butter-Chicken-Liebhaber.

Modi steht im Verdacht, mit dem Menü eine hindunationalistische Agenda vermarkten zu wollen

Was Staatsgäste in Indien zu essen bekommen, hat traditionell viel mit den Vorlieben des Regierungschefs zu tun. Gerade erst haben die Journalistinnen Purabi Shridhar und Sanghita Singh ein Buch dazu herausgebracht. Titel: „Die Tafel der Premierminister: Delikatessen und Diplomatie von Nehru bis Modi“. Indiens erster Premier Jawaharlal Nehru führte demnach lokale Gerichte bei offiziellen Anlässen ein und erhob sein Glas mit Orangensaft statt mit Alkohol. In den Achtzigern gab es unter Rajiv Gandhi einen Wechsel zur Nouvelle Cuisine mit verspielten Leckereien wie Hühnerleberpastete auf Baby-Naan oder Tomaten-Kokosnuss-Suppe.

Bei Modi besteht der Verdacht, dass er mit dem Brics-Menü seine hindunationalistische Agenda vermarkten wollte, die mit Indiens Realität wenig zu tun hat. Vegetarische Kost ist ein Ideal hinduistischer Eliten. Niedrigere Kasten essen traditionell Fleisch, Fisch oder Eier. Regierungsdaten zeigen, dass in Indien 80 Prozent der Menschen zwischen 15 und 49 tierische Proteine zu sich nehmen.

Darauf verwies auch Oppositionsführer Rahul Gandhi in seiner Galadinner-Kritik. „Die Gewohnheit der BJP, indischen Mitbürgern ihre Ernährungsvorlieben aufzuzwingen, ist schon äußerst problematisch“, sagte er. Jetzt vereinnahme sie damit auch noch internationale Gäste. Kabinettsmitglied Kiren Rijiju antwortete empört, die Opposition mache „sogar mit der Speisekarte Politik“.

Der nächste Gipfel in Delhi dürfte das Indien-Afrika-Forum sein, das im Mai wegen eines Ebola-Ausbruchs auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Dann wird sich zeigen, ob Narendra Modi Rücksicht auf Fleischesser nimmt. Oder ob er wieder seine Macht als regierender Vegetarier ausspielt.