Bei einer Massenpanik während einer religiösen Veranstaltung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind Dutzende Menschen getötet worden. Der Sender NDTV berichtete am Dienstag von 87 Toten, die Behörden bislang von mindestens 60. Das Unglück ereignete sich in einem Dorf im Bezirk Hathras, etwa 200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Delhi.

Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als Hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hieß es in den örtlichen Medien. Viele andere seien verletzt worden. Der Gebetsort sei überfüllt und überhitzt gewesen, sagte Ashish Kumar, ein Sprecher der örtlichen Behörden im indischen Fernsehen. Durch die Hitze sollen Menschen bewusstlos geworden sein, und bei den überstürzten Versuchen, den Ort zu verlassen, seien Anwesende gefallen und niedergetrampelt worden, so Kumar. Die Verletzten würden in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt, hieß es.

Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal im indischen Fernsehen. Der Ministerpräsident des Bundesstaates, Yogi Adityanath, ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. „Die genaue Zahl der Todesopfer kann ich im Moment nicht nennen, aber es sind etwa 60“, sagte Manish Chikara, ein Sprecher der Bezirkspolizei, der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Es könne aber sein, dass die Zahl der Opfer noch steige. Auch die Behörden rechnen noch mit einer deutlich höheren Zahl an Todesopfern.

Auf Internet-Portalen wurden Videos hochgeladen, auf denen mutmaßlich Leichen zu sehen waren, die vor einem örtlichen Krankenhaus auf dem Boden lagen.