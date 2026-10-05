Der Hühnerverkäufer Asif Khan aus dem Dorf Satputiyaka im indischen Bundesstaat Haryana kann sich keine Träume leisten. Sein Laden gehe nicht gut, sagt der 23-Jährige, trotzdem wirkt er nicht besonders besorgt. Asif Khan denkt lieber an das, was er hat, nicht an das, was er nicht hat, und er hat durchaus etwas: eine Ehe mit Janistha, 23, die beim Gespräch in züchtigem Abstand neben ihm sitzt und ihr Kopftuch so tief ins Gesicht gezogen hat, dass man es kaum sehen kann. Zusammen haben sie zwei Töchter im Alter von eineinhalb und vier Jahren. Und sie haben ein Haus aus Stein, von dessen Flachdach eine Satellitenschüssel aufragt.