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IndienMutter, Vater, zwei Kinder – kein Klo

Lesezeit: 5 Min.

Asif Khan und seine Frau Janistha mit ihren Kindern. Ihr Haus im Dorf Satputiyaka hat zwar eine Satellitenschüssel, aber keine Toilette.
Asif Khan und seine Frau Janistha mit ihren Kindern. Ihr Haus im Dorf Satputiyaka hat zwar eine Satellitenschüssel, aber keine Toilette.
Foto: Thomas Hahn

Indiens Regierung hat 2014 eine Toiletten-Offensive gestartet, schon fünf Jahre später hieß es: Niemand muss sich mehr im Freien erleichtern. Doch ein Besuch bei Familie Khan zeigt, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht.

Von Thomas Hahn, Nuh

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Der Hühnerverkäufer Asif Khan aus dem Dorf Satputiyaka im indischen Bundesstaat Haryana kann sich keine Träume leisten. Sein Laden gehe nicht gut, sagt der 23-Jährige, trotzdem wirkt er nicht besonders besorgt. Asif Khan denkt lieber an das, was er hat, nicht an das, was er nicht hat, und er hat durchaus etwas: eine Ehe mit Janistha, 23, die beim Gespräch in züchtigem Abstand neben ihm sitzt und ihr Kopftuch so tief ins Gesicht gezogen hat, dass man es kaum sehen kann. Zusammen haben sie zwei Töchter im Alter von eineinhalb und vier Jahren. Und sie haben ein Haus aus Stein, von dessen Flachdach eine Satellitenschüssel aufragt.

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