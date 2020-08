Ein Flugzeugunglück bei starkem Regen auf nasser Piste in Indien hat mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Mindestens 123 Menschen seien verletzt worden, sagte ein höherer Polizeimitarbeiter vor Ort am Flughafen Calicut im Bundesstaat Kerala der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Unter den Toten sei einer der Piloten. Mindestens 15 Verletzte seien in kritischem Zustand und die Rettungsaktion sei bereits beendet worden.

Die Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai mit rund 190 Menschen an Bord sei bei der Landung in dem südindischen Bundesstaat über die regennasse Landebahn hinaus geschlittert und in zwei Teile zerbrochen, berichtete ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde. Unter den 184 Passagieren seien auch zehn Kleinkinder. Zudem seien zwei Piloten und vier Flugbegleiter an Bord gewesen. Laut offiziellen Angaben handelte es sich um einen Rückholflug indischer Staatsbürger ins Land. Reguläre Flüge sind in Indien wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt.

Indische Fernsehsender zeigten Bilder, nach denen das Flugzeug in zwei Teile zerbrochen war. Mindestens 40 Fluggäste seien in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Fernsehsender NDTV. In der Region hatte es am Freitagabend stark geregnet. Der Flugzeug sei um 19.41 Uhr Ortszeit gelandet, hieß es von der Zivilluftfahrtbehörde.

Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte via Twitter, er sei "schmerzerfüllt" über den Flugzeugunfall.