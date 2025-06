Von Arne Perras

Vishwash Kumar Ramesh sagt: „Ich hab keine Ahnung, wie ich davongekommen bin.“ So hat er es einem Reporter des indischen Fernsehsenders DD News an seinem Krankenhausbett erzählt. Mit der Einschätzung, dass sein Überleben ein großes Rätsel aufgibt, dürfte Ramesh nicht allein sein. Überall auf der Welt blicken Menschen verblüfft und schockiert auf den Absturz von Ahmedabad, sie denken an den großen Feuerball, der zu sehen war, an die Bilder von der Wucht der Zerstörung. Und sie fragen sich: Wie kann ein Mensch das überleben?