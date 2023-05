© dpa

Vorfreude in London: Ein historisches Ereignis ist die Krönung von Charles III. schon jetzt. Erstmals seit 70 Jahren wird in London ein britischer Monarch gekrönt - und erstmals seit 86 Jahren ist es ein Mann. Anlässlich der Krönung erstrahlt der Big Ben in vielen Farben.