Von Titus Arnu

„Nein, Luna, pfui! Du weißt doch, dass du davon krank wirst.“ Luna (Name des Hundes geändert) weiß davon so gut wie gar nichts, aber ihr Frauchen besteht darauf, dass die schwarz-weiße Mischlingshündin nicht am Hintern eines Labradors schnuppert, der ihr beim Gassi begegnet ist. Hunde begrüßen sich, indem sie ausgiebig Pheromone erschnüffeln. Lunas Frauchen glaubt allerdings, dass durch dieses angeborene Sozialverhalten Würmer, Geschlechtskrankheiten und Schlimmeres übertragen werden können.