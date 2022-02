Von Mitte März an soll für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eine Impfpflicht gelten. Doch was ist mit jenen, die sich dennoch nicht immunisieren lassen wollen? Gespräche mit Menschen, die voller Zweifel sind - und vielleicht schon bald ohne Job.

Von Marcel Laskus

Manchmal, sagt Ines Müller, wache sie mitten in der Nacht auf, schaue an die Schlafzimmerdecke und warte darauf, dass die Gedanken endlich aufhören zu kreisen. Sie frage sich dann, ob sie es sich nicht doch anders überlegen sollte. Ob nicht alles leichter wäre, wenn sie sich doch nur endlich impfen ließe. Der Alltag. Ihre Arbeit in der Verwaltung einer Einrichtung für bedürftige Menschen. Mit ihrer 15-jährigen Tochter könnte sie wieder in die Stadt gehen, um mit ihr in einem Geschäft eine neue Jeans zu kaufen. Einfach so, wie früher. Aber dann kreisen ihre Gedanken weiter und weiter, bis sie an dem Punkt ankommen, von dem sie ausgegangen sind. Und sie sich denkt: Niemals.

Irgendwann sei es ihr zu viel geworden mit dem Grübeln, also hat sie, die gelernte Kauffrau im Gesundheitswesen, 52 Jahre alt, eine Kleinanzeige im Internet aufgegeben. Ungeimpfte sucht neuen Job.

Seit Jahresbeginn häufen sich Inserate dieser Art in Zeitungen, Online-Portalen und Anzeigenblättern. Darin ist von Menschen die Rede, die eine neue Tätigkeit brauchen, weil sie ihre bisherige mit der bald in Kraft tretenden berufsbezogenen Impfpflicht, die von Mitte März an gelten soll, nicht mehr ausüben können. Vielfach wurden diese Anzeigen zuletzt als "Fakes" enttarnt, als orchestriert von Gegnern einer Impfpflicht, die ein Zeichen setzen wollten gegen das, was Ungeimpften möglicherweise bald bevorsteht.

Ganz gleich, wie viele dieser Anzeigen nun real sind und wie viele davon allein dem Zweck dienen, eine Kleinanzeige mit großer Bedeutung aufzuladen: Es stimmt ja, dass nach Gesetzeslage ungeimpfte Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ihren Job verlieren müssten. Es stimmt auch, dass sich im Januar 12 000 Pflegekräfte mehr als üblich arbeitslos gemeldet haben, wobei nicht klar ist, inwiefern dies an einer bevorstehenden Impfpflicht liegt.

Krakeeler, die mutmaßliche Fake-Stellenanzeigen aufgeben

Und so sind die Inserate doch zumindest ein Anhaltspunkt und Beleg dafür, wie heterogen die viele Millionen Menschen umfassende Gruppe der Ungeimpften im Land ist. Da sind die Krakeeler, die sich in Telegram-Gruppen organisieren, um mutmaßliche Fake-Stellenanzeigen aufzugeben. Da sind aber auch die anderen, die nicht nur Wut und Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen vor sich hertragen, sondern auch Ängste. Irrationale Ängste sind das häufig, die schon so oft entkräftet wurden, aber diese Ängste sind nun mal da. Und jetzt kommt noch eine weitere Angst hinzu, bei der viele Geimpfte "selber schuld" denken dürften: die Angst vor dem Verlust ihres Jobs, zumindest bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Gesundheitswesen.

Bei Ebay Kleinanzeigen etwa, wo viele für gewöhnlich ihren alten Staubsauger oder Badschrank loswerden wollen, tauchen nun Tag für Tag neue Jobgesuche auf. Auch die Anzeige von Ines Müller ist darunter. Schreibt man diesen Menschen, bekommt man meist schnell eine Rückmeldung. Rufen sie einen daraufhin an, dann passt der Dialekt am anderen Ende der Leitung zum Wohnort in ihrer Anzeige. Offensichtlich sind zumindest die Menschen hinter diesen Inseraten echt. Und sie haben Gesprächsbedarf.

Wie Ines Müller wollen auch die anderen Personen, die in diesem Text zu Wort kommen, nicht ihren echten Namen nennen. Müller ist alleinerziehend, Mutter von zwei Kindern und wohnt in Thüringen. Seit das Land über eine Impfpflicht diskutiert, sagt sie, habe sie an Gewicht verloren. Schon seit Monaten könnte sie geimpft sein, wenn sie denn gewollt hätte. Sie wäre damit der Empfehlung gefolgt, bei der sich die Wissenschaft einig ist. Doch weil sie eben nicht will, kauft sie die Jeans für ihre Tochter nun online und nicht im Laden, denn in Thüringen gilt im Einzelhandel noch 2 G. Eine Einschränkung, die ein Klacks ist, wenn man bedenkt, dass Ines Müller wegen ihrer Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, schon bald möglicherweise auch auf ihr geregeltes Einkommen verzichten muss.

"Notfalls gehe ich in ein Callcenter", sagt sie

Seit vier Jahren arbeitet Ines Müller in ihrem Beruf, so erzählt sie, in dem sie sich um die Finanzen von Bedürftigen kümmert. Ihr gefällt die Arbeit. Im öffentlichen Dienst sei das Geld gut, jeder Tag sei anders. Bevor sie diesen Job fand, habe sie 80 Bewerbungen schreiben müssen. Von Mitte März an wäre ihre Arbeitsstelle von der berufsbezogenen Impfpflicht erfasst. Jetzt wieder auf Jobsuche zu gehen, ist für sie eine grausige Vorstellung. "In dieser Region und mit meinem Alter finde ich so was so nicht leicht wieder", sagt sie. Sie würde nun viele Tätigkeiten annehmen, auch fernab ihres gelernten Berufs. "Notfalls gehe ich in ein Callcenter", sagt sie. Irgendwo müsse das Geld ja herkommen.

Aufgewachsen in der DDR, ist Ines Müller mit der Haltung groß geworden, dass Impfungen zum modernen Leben dazugehören wie die Zahnpasta zur Zahnbürste. "Ich bin gegen alles Mögliche geimpft", sagt sie. Doch mit der Impfung gegen Corona sei das anders. "Ich bin skeptisch." Nur ein Bruchteil der Geimpften hat wirklich schlimme Nebenwirkungen, auch gegen Omikron helfen die Impfungen, vor allem gegen schwere Verläufe, wie Studien belegen. Aber was hilft die objektive Datenlage für den Kopf, wenn der Bauch für subjektive Erfahrungsberichte viel empfänglicher ist? Und an denen mangelt es nicht in ihrem Umfeld: Sie kenne genügend Leute, die trotz Impfung infiziert seien. Und sie kenne Leute, die keine Impfung hatten und trotzdem nur einen milden Verlauf.

Und selbst wenn sie sich es nun anders überlegen würde, wie es ihr manchmal nachts in den Sinn kommt: "Das würde sich wie Betrug an mir selbst anfühlen." Auch ihr Umfeld hätte kaum Verständnis dafür. "Ich würde es erst mal eine Weile geheim halten", sagt sie.

Ständig hätten Patienten gefragt, warum sie sich nicht impfen lasse

Eine andere Frau, die man ebenfalls über Ebay Kleinanzeigen erreicht, hat gekündigt, noch bevor die berufsbezogene Impfpflicht beschlossen worden war. Ständig habe sie sich mit ihrem Chef, ihren Kollegen und ihren Patienten in die Haare bekommen, erzählt die 33-Jährige am Telefon. Den Namen ihres Arbeitgebers will sie nicht verraten, nur dass es sich um einen mobilen Pflegedienst für Kranke und Ältere in Bremen handelt. Im Bundesland mit der höchsten Impfquote fühlt sie sich als Exotin. Und sie schickt per Whatsapp ein Foto ihrer Kündigung, datiert auf den 1. Dezember - elf Tage bevor der Bundestag die Impfpflicht für Gesundheitsberufe beschlossen hat. "Es ging einfach nicht mehr", sagt sie. Ständig sei sie bei der Arbeit darauf angesprochen worden von Patienten: Warum sie sich nicht impfen lasse, wie unverantwortlich sie denn sei. Irgendwann hätten sich dann einige Patienten gewünscht, dass sie nicht mehr zu ihnen kommt - das Risiko sei zu hoch. Unter den Kollegen sei sie die Einzige gewesen, die sich Tag für Tag habe testen lassen müssen, weil sie nicht geimpft war. Das habe sie irgendwann nicht mehr ausgehalten.

An der Existenz des Coronavirus zweifle sie nicht, wie sie beteuert. "Ich habe Respekt vor jeder Krankheit, auch vor Corona." Skeptisch sei sie aber gegenüber Impfungen und ihren Folgen. Im Alter von sechs Jahren habe sie nach einer Diphtherie-Impfung eine sehr selten auftretende Nebenwirkung bekommen. Ob sie das nachweisen kann? Schön wäre es, sagt sie. Es gebe keine Dokumente, also flehe sie aktuell ihre Krankenkasse an, in deren Archiven zu wühlen und den Nachweis zu finden, der ihr dabei helfen soll, wegen ihrer Erfahrungen mit Impfungen von einer möglichen Corona-Impfpflicht ausgenommen zu werden. Ob so ein Nachweis sie tatsächlich von der Impfpflicht ausnehmen würde, ist ohnehin ungewiss.

Vielleicht ist das aber auch nicht nötig. Denn sie komme ins Grübeln. Schon bald könnte auch sie, die Altenpflegerin, sich vielleicht doch impfen lassen, denn Ende Februar soll der Totimpfstoff des Herstellers Novavax auch in Deutschland zum Einsatz kommen. "Ich bin hin- und hergerissen", sagt sie. "Ich vertraue auch diesem Impfstoff nicht, aber ein Totimpfstoff wäre eine Notlösung."

Laut einer Befragung des Robert-Koch-Instituts vom Oktober 2021 sind ohnehin nur fünf Prozent des Krankenhauspersonals ungeimpft. Die große Mehrheit könnte also einfach weiterarbeiten, nachdem die Impfpflicht in Kraft getreten ist.

Menschen aus Gesundheitsberufen, die zu den fünf Prozent Ungeimpften gehören, landen bei Herrmann Gloistein. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht in Halle an der Saale und bekommt, wie er sagt, seit Wochen Anrufe von ungeimpften Arbeitnehmern, die sich von ihm beraten lassen wollen. "Wir steuern auf einen Eisberg zu", sagt er. Damit meint er die Ungeimpften, die möglicherweise bald ihren Job los sind. Aber auch die ohnehin belasteten Gesundheitsämter, die es organisatorisch mit der Impfpflicht zu tun bekommen werden, sowie die Gesellschaft als Ganzes. In Magdeburg sagte ein Amtsarzt zuletzt dem MDR, dass man die berufsbezogene Impfpflicht in seiner Stadt zunächst nicht in Kraft setzen könne, "weil wir diese Kapazitäten nicht haben". Die Ungewissheit kommt auch bei Anwalt Gloistein an: "Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Leuten, die fragen: Was passiert mit mir?", sagt er. Viele seien fest entschlossen, sich auch weiterhin nicht impfen zu lassen.

"Ich bin ein Mensch, der seine Meinung nicht so schnell ändert."

Und es ist ja nicht nur die berufsbezogene Impfpflicht, über die in Deutschland diskutiert wird. Vergangene Woche debattierte der Bundestag auch über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene. In der Bevölkerung sprechen sich 65 Prozent für eine solche aus, ein Drittel ist dagegen. Doch die Zustimmungswerte sind fragil, wie andere Umfragen zeigen. Bundeskanzler Scholz gab sich zuletzt "zuversichtlich" mit Blick darauf, dass sich auch in seiner Koalition eine Mehrheit für die allgemeine Impfpflicht finden lasse. Solange es keine vollständige Abfuhr für eine Impfpflicht gibt, tickt für viele Ungeimpfte weiter die Uhr.

So auch für jenen Mann aus Düsseldorf, der als "ungeimpfter Feingerätemechaniker in der Metallbranche" ebenfalls ein Jobgesuch online gestellt hat. Am Telefon sagt der 35-Jährige, dass er lieber seinen Job verlieren würde, als sich impfen zu lassen. "Wenn ich dadurch arbeitslos werden sollte, nehme ich das in Kauf." Er arbeite seit einigen Jahren in einem größeren Betrieb. Aber nun "wird man zum Menschen zweiter Klasse abgestempelt". Immer wieder sei er von Kollegen und Vorgesetzten gefragt worden, warum er sich denn nicht impfen lasse. "Da habe ich irgendwann lautstark gesagt, dass ich das nicht will." Gekündigt habe er noch nicht. Aber nun suche er mit seiner Anzeige einen Betrieb, der "toleranter" mit Ungeimpften umgeht. Ihn treibt also, so scheint es, weniger der Gedanke um, dass ihm irgendwann wegen einer Impfpflicht gekündigt werden könnte. Er hat vielmehr keine Lust, sich vor den Kollegen zu rechtfertigen.

Er selbst habe Ende vergangenen Jahres eine Corona-Infektion gehabt. "Ein milder Verlauf." Er habe keine Vorerkrankungen, sei gesund und wolle sich deshalb nicht verrückt machen und sich schon gar nicht zu etwas zwingen lassen. Erst recht nicht von einer Impfpflicht. Er habe Frau und Kind, aber selbst wenn er seinen Job verlieren würde, dann würde sein Erspartes eine Weile ausreichen.

Noch gilt er als Genesener und ist damit Geimpften drei Monate lang gleichgestellt. Noch ist auch eine Impfpflicht für alle Erwachsenen nur eine politische Debatte und kein Gesetz. Und selbst wenn diese denn käme, habe er keinen Zweifel: "Ich bin ein Mensch, der seine Meinung nicht so schnell ändert."