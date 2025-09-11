In Manila steht ein Schuh-Museum, das unter anderem 381 Paare der ehemaligen Diktatoren-Gattin Imelda Marcos zeigt. Was im Westen als Schrulle belächelt wird, erzählt viel über den Umgang der Philippiner mit ihrer Geschichte.

Von David Pfeifer, Manila

Mit den Philippinen verbinden viele Menschen noch immer gedanklich, dass es da doch mal eine Präsidentengattin mit einem Schuhtick gab. Imelda Marcos heißt sie, heute 96 Jahre alt, und mittlerweile ist ihr Sohn Präsident des Landes. Bemerkenswert ist gar nicht mal so sehr ihre ausgeprägte Leidenschaft für Schuhe, sondern vor allem die Tatsache, dass die Diktatorengattin nur wenige Jahre nach ihrer Flucht von den Philippinen ein eigenes Museum bekam. Für ihre Schuhe. Die Menschen auf den Philippinen lieben Celebritys, egal welcher charakterlichen Ausprägung. Im Fall von Imelda Marcos geht diese Liebe gar in Geschichtsvergessenheit über.