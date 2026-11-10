Ilse Aigner , 61, Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, schmückt Männeroberarme. Zumindest hat sich der Moderator Jörg Thadeusz , 58, den Vornamen der CSU -Politikerin in Großbuchstaben auf den Arm tätowieren lassen, wie er in der Talk-Sendung „Blome & Pfeffer“ demonstrierte. Moderator Nikolaus Blome fragte ihn, ob er eine Wette verloren habe. „Ich habe die Wette gegen mich selbst verloren, wobei ich habe es dann irgendwann auch mit Überzeugung getan, muss ich tatsächlich sagen“, antwortete Thadeusz. Er glaube, dass sie eine Kandidatin sei, „die Deutschland im Moment guttut“. Thadeusz hatte das Tattoo im August in seinem Audio-Format „Das Wort zum Sonntag“ angekündigt: „Bis zur Wahl (des Bundespräsidenten, Anm. d. Red.) am 30. Januar kommenden Jahres habe ich mir den Oberarmmuskel, den Bizeps, papayagroß trainiert und dann kommt da mitten drauf der Schriftzug Ilse.“

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Erling Haaland, 26, Buchbesitzer, macht eine norwegische Kleinstadtbibliothek zur Touristenattraktion. Am Montag wurde in der Bücherei in Bryne im Süden Norwegens das teuerste Buch in der Geschichte des Landes vorgestellt: die einzige noch im Privatbesitz existierende Ausgabe des Werks „Snorre Sturlasons Kongesagaer“ (Snorre Sturlasons königliche Sagen) aus dem Jahr 1594. Der Fußballer Erling Haaland und sein Vater Alf-Inge Haaland hatten das Buch bei einer Versteigerung für 1,3 Millionen norwegische Kronen (etwa 123 000 Euro) ersteigert und dann an die Bibliothek jener Stadt gespendet, in der Erling Haaland aufgewachsen ist. Dort kann man das Buch, das von den norwegischen Wikingerkönigen erzählt, ab jetzt in einer Dauerausstellung besichtigen. „Manchmal sind mein Sohn und ich etwas impulsiv“, sagte Alf-Inge Haaland laut Guardian bei der Eröffnung über den Kauf. Erling Haaland war nicht anwesend, ließ aber wissen, dass er sich für Wikinger immer sehr interessiert habe. Ein großer Leser sei er selbst nicht, aber seinem einjährigen Sohn lese er viel vor.

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Meghan, 45, Herzogin, ist emotional offenbar zu angeschlagen für eine Rede im EU-Parlament. Die Frau von Prinz Harry werde nicht wie geplant als Gastrednerin über die Gefahren für junge Menschen in sozialen Medien sprechen, aber anwesend sein, teilte ein Sprecher des Paares der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte die britische Zeitung The Daily Telegraph eine ungenannte Quelle aus dem Umfeld des Paares zitiert, wonach Meghan „im Moment emotional nicht stark genug“ sei, um in der Öffentlichkeit zu sprechen. Stattdessen werde nur Harry das Wort ergreifen. Hintergrund dürften die schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle sein, der in der vergangenen Woche in den USA festgenommen wurde. Dem 82-Jährigen wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben.