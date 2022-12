Die beiden Mädchen seien schwer verletzt worden, so die Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando war am Tatort in der Nähe von Ulm im Einsatz. Drei Personen sind vorläufig festgenommen worden.

In Baden-Württemberg sind zwei Kinder auf dem Schulweg von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Die beiden Mädchen - 13 und 14 Jahre alt - seien umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher der SZ. Die Tat ereignete sich gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen im Ortsteil Oberkirchberg des 5000-Einwohner-Ortes Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis nahe Ulm. Ein Passant soll Polizei und Rettungskräfte alarmiert haben.

Die Polizei war mit einem Spezialeinsatzkommando am Tatort. Der mutmaßliche Täter hat sich nach dem Angriff offenbar in ein Haus geflüchtet. Die Polizei traf in dem Haus auf drei Menschen, die sie vorläufig festgenommen hat. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass darunter auch der Täter ist.

Medienberichte, denen zufolge die Kinder mit einem Messer attackiert worden sein sollen, wollte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Außerdem dementierte er zuvor kursierende Meldungen, in denen geschrieben wurde, dass die Tat mit einer benachbarten Grundschule in Zusammenhang stehe. Die beiden Mädchen seien nicht mehr im Grundschulalter.

Ob es eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und den beiden Opfern gibt, ist derzeit noch unklar. Auch was das Motiv für den Angriff sein könnte, muss die Polizei erst noch ermitteln.

Die Bewohner des Hauses seien in Sicherheit gebracht worden. Das SEK sei inzwischen abgezogen, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, so der Polizeisprecher. Derzeit sind Expertinnen und Experten der Spurensicherung in dem Haus. Am Nachmittag will die Polizei die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen informieren.