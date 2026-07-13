Ikkimel , 29, Rapperin, kommt bei US-Amerikanern offenbar besser an als bei ZDF-Zuschauern. Ein Video ihres kuriosen Auftritts vor einigen Tagen im „Morgenmagazin“ geht aktuell in den USA viral. In der Sendung hatte Ikkimel in knappem Bühnenauftritt (mit Stutzen) ihren Song „Fußballmänner“ präsentiert, mit Textpassagen wie „Fußballmänner, alles Penner“ oder sexuellen Anspielungen wie „Lattenkracher“. Die Kamera fing etliche versteinerte Mienen im Publikum ein. Die US-Rapperin und Grammy-Gewinnerin Doechii , 27, teilte das ZDF-Video auf Tiktok . Seither häufen sich englische Kommentare, in denen sich die Nutzer über das pikierte Publikum wundern. „Ich verstehe den Hass nicht, das Lied klingt mega“, heißt es dort, oder: „Komm nach Amerika, wir feiern dich mehr.“

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Marius Borg Høiby, 29, Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, 52, darf möglicherweise zu seiner kranken Mutter nach Hause. Das Bezirksgericht in Oslo entschied am Montag, dass er zumindest die nächsten vier Wochen seiner Untersuchungshaft mit einer Fußfessel im Hausarrest auf Schloss Skaugum verbringen darf, wie der Fernsehsender NRK berichtet. Bislang durfte er seine Mutter, die sich gerade von einer Lungentransplantation erholt, lediglich einmal in der Woche im Krankenhaus besuchen. „Die ganze Familie ist für Mama da. Nicht daran teilnehmen zu können, ist unglaublich schwierig“, sagte Borg Høiby bei der Anhörung. Gegen die Fußfesselentscheidung kann die Staatsanwaltschaft noch bis Dienstag, 12 Uhr, Berufung einlegen. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung war im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung und Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Thomas Müller, 36, Fußballer, hat einen heimlichen Traumjob. „Ich habe das Gefühl, dass ich gerne Sänger wäre“, sagte der frühere Nationalspieler im Audio-Fomat „Zeit fürs Gehen“, das man in der Fitness-App von Apple anhören kann. „Aber ich habe weder eine Stimme noch Songtexte.“ Auch Klavier oder Gitarre würde er gerne spielen. Generell habe er die Musik in seiner Jugend jedoch ein wenig verpasst. Müller sprach während eines Spaziergangs über das Trainingsgelände seines Vereins Vancouver Whitecaps auch über Songs, die sein Leben geprägt hätten, unter anderem: „Bandoleros“ von Don Omar, „Nothing Else Matters“ von Metallica und „Lemon Tree“. Das Lied von Fools Garden erschien, als Müller fünf Jahre alt war. Es erinnere ihn vor allem an Autofahrten mit seinem Vater.

Michaela Stache/AFP

Thomas Gottschalk, 76, Fernsehlegende, zieht einen gewagten Faltenvergleich. Aus Anlass des 70. Geburtstages seines Freundes Günther Jauch, ebenfalls Fernsehlegende, schickte er via Bild-Zeitung eine Grußbotschaft. Darin heißt es unter anderem: „Einholen wirst Du mich altersmäßig eh nie.“ So, wie Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger, 82, immer ein paar Jahre älter sein werde als er selbst. „Und er hat mehr Falten als wir beide zusammen. So soll es bleiben!“

Eva Herzigová auf einem Foto aus dem Jahr 2018. Thibault Camus/dpa

Eva Herzigová, 53, ehemaliges Supermodel, hat das Gegenteil von einer Blitzhochzeit gefeiert. Nach einem Vierteljahrhundert Beziehung und neun Jahren Verlobungszeit heiratete die Tschechin am Wochenende in Turin den Geschäftsmann Gregorio Marsiaj. Herzigová trug ein cremefarbenes Brautkleid von schlichter Eleganz. Die Kreation des Modehauses Lanvin bestand aus plissierten Stofflagen mit tiefem V-Ausschnitt und weiten Ärmeln im Cape-Stil. Begleitet wurde das Brautpaar laut einem Bericht der Zeitung La Repubblica von seinen drei Söhnen.