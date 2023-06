© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Zwei Anklagen gegen den Ex-US-Präsidenten in kürzester Zeit, zwei historische Auftritte vor Gericht - das gab es noch nie. Donald Trump sorgt seit jeher zuverlässig für öffentliche Spektakel. Doch was sich nun in Miami abspielt, kann durchaus ernste Folgen für ihn haben.