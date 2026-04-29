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StilkritikVon wegen NICE

Lesezeit: 1 Min.

Demonstranten protestieren am 28. Juli 2025 vor einer Außenstelle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Chicago. Der US-Präsident unterstützt offenbar die Idee, mit einem netteren Namen für einen besseren Ruf der Behörde zu sorgen.
Demonstranten protestieren am 28. Juli 2025 vor einer Außenstelle der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Chicago. Der US-Präsident unterstützt offenbar die Idee, mit einem netteren Namen für einen besseren Ruf der Behörde zu sorgen. SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Wäre es angebracht, der US-Behörde ICE einen weniger kalt klingenden Namen zu verpassen? Über den menschlichen Drang zum Etikettenschwindel.

Von Martin Zips

Als Kotzenroth im Landkreis Altenkirchen nicht mehr Kotzenroth heißen wollte, da hat es sich in Rosenheim umbenannt. Das war zwar ein bisschen gemein, weil: Rosenheim gab es schon in Bayern. Aber es klang einfach besser.

Der noch sehr agile Ehemann der Lange-noch-nicht-Ex-First-Lady werdenden US-Präsidentengattin hat es soeben auf einem Portal als „Tolle Idee!!!“ bezeichnet, die US-Behörde „Immigration and Customs Enforcement“, kurz ICE, in „National Immigration and Customs Enforcement”, kurz NICE, umzubennen. „Macht es“, schrieb DJT. Tatsächlich würde eine solche Umbenennung sicher nicht nur Eiscreme-Produzenten in aller Welt, sondern auch die Deutsche Bahn sehr glücklich machen. Denn im Gegensatz zu deren grundsympathischen Produkten „Cornetto Nuss“ und „Intercity Express“ genoss Trumps US-Behörde zuletzt ja nicht den allerbesten Ruf. Da kann so ein kleiner Etikettenschwindel nicht schaden. Also ähnlich, wie damals in Kotzenroth.

Wobei: Selbst, wenn aus Bengel „Engel“ wird, aus Raider „Twix“ und aus den „Toten Hosen“ die „Roten Rosen“: Ein bisschen was bleibt immer hängen, vom Ursprünglichen. Snoop Dogg heißt jetzt wahrscheinlich deshalb wieder „Snoop Dogg“, weil „Snoopzilla“ ihm keiner abnahm. Und Prince nannte sich zwar „TAFKAP“, so richtig durchgesetzt hat sich das aber auch nicht. Und schon der Wolf blieb im Märchen von den „Sieben Geißlein“ immer ein Wolf. Obwohl er Kreide gefressen und die Pfoten in Mehl getaucht hatte. Vor allem aber blieb das Lügenministerium in George Orwells wegweisendem Roman „1984“ immer ein Lügenministerium, selbst, als es „Wahrheitsministerium“ genannt werden musste.

Soll Trump die ICE also ruhig in NICE umbenennen. Warum denn nicht? Die Festnahmen, die Abschiebungen, die fürchterlichen Schüsse auf Unschuldige werden dadurch nicht besser. Entscheidend ist nämlich nicht, was irgendwo draufsteht. Entscheidend ist, was gemacht wird.

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