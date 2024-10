Hurrikan Milton hat auf seinem Weg durch den US-Bundesstaat Florida heftige Schäden hinterlassen. Auch erste Todesopfer hat der Hurrikan dem Sheriff des St. Lucie County, Keith Pearson, zufolge gefordert. „Ich kann Ihnen sagen, dass es mehr als eine Person ist, die ihr Leben verloren hat und die wir bereits geborgen haben“, sagte er dem Sender CNN. Bei Fort Pierce an der Atlantikküste soll ein Tornado eine Seniorenwohnanlage getroffen haben, dort soll es mindestens zwei Tote geben, berichtet der Sender NBC News unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden in St. Lucie County. Hunderte Häuser seien in dem County etwa 150 Kilometer südöstlich von Orlando „völlig zerstört“ worden. Nach Angaben von Floridas Gouverneur Ron DeSantis waren in dem Bundesstaat am Mittwoch mindestens 19 bestätigte Tornados gezählt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Berichten zufolge war die Region südlich der Stadt Tampa, die bereits vor dem Eintreffen des Hurrikans als Hochrisikogebiet eingestuft worden war, besonders betroffen. Die Stadt St. Petersburg – auch St. Pete genannt – stellte nach einem Wasserrohrbruch das Trinkwasser ab. Zum Trinken, Kochen und Zähneputzen müsse Wasser bis auf Weiteres abgekocht werden, heißt es in einer Mitteilung der Behörden.

Die Reparaturen würden beginnen, sobald dies für die Arbeiter sicher sei. In St. Pete leben etwa 260 000 Menschen. Medien berichteten zudem über entwurzelte Bäume, umgestürzte Strommasten und Überschwemmungen in mehreren Städten Floridas. Mehr als 2,6 Millionen Haushalte in dem Bundesstaat sind ohne Strom, wie aus Daten der Seite poweroutage.us hervorgeht.

Ebenfalls in St. Petersburg sei ein Kran auf einer Baustelle umgestürzt, meldeten die Behörden. Auch das Dach des Baseballstadions Tropicana Field sei beschädigt worden. Das Stadion war örtlichen Medienberichten zufolge vor der Ankunft des Sturms als Sammelort für Ersthelfer genutzt worden.

Hurrikan Milton war am Mittwochabend (Ortszeit) an der Westküste Floridas auf Land getroffen. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, erreichte Milton als Sturm der Kategorie drei bei Siesta Key südlich von Tampa das Festland. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde und sintflutartigen Regenfällen bedrohte Milton die dicht besiedelte Region. Kurz bevor der Sturm auf die Küste traf, war er noch als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf eingestuft worden. Es wird geschätzt, dass Milton Schäden in Milliardenhöhe angerichtet hat.

Nach seinem Zug quer durch den US-Bundesstaat Florida befindet sich der Hurrikan seit dem frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) wieder über dem Meer. Dennoch brachten seine Ausläufer noch immer Windböen in Hurrikan-Stärke und starke Regenfälle im Osten Floridas. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von etwa 140 Kilometern pro Stunde ist Milton noch immer ein Hurrikan der Stufe eins von fünf. Im weiteren Tagesverlauf werde er sich allmählich abschwächen und Richtung Nordosten bewegen, hieß es. Den Voraussagen zufolge werde er nördlich an den Bahamas und südlich an Bermuda vorbeiziehen.