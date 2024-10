Der gefährliche Hurrikan Milton ist am Mittwochabend (Ortszeit) an der Westküste Floridas auf Land getroffen. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, erreichte Milton als Sturm der Kategorie 3 bei Siesta Key südlich von Tampa das Festland. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde und sintflutartigen Regenfällen bedroht Milton nun die dicht besiedelte Region. Kurz bevor „Milton“ auf die Küste traf, war er noch als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 eingestuft worden. Angesichts der schieren Größe des Sturms blieben die Warnungen unverändert dringlich.

Experten rechnen weiterhin mit lebensbedrohlichen Sturmfluten und massiven Überschwemmungen. Milton wird den Prognosen zufolge Schäden in Milliardenhöhe anrichten und auf seinem weiteren Pfad über die Halbinsel Florida Hurrikanstärke beibehalten.

Bis zu zwei Millionen Menschen sind zuvor evakuiert worden. Präsident Biden hatte an die Bevölkerung appelliert, den Sicherheitshinweisen unbedingt Folge zu leisten: „Es ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod.“ Bewohner, die nicht evakuiert sind, wurden angewiesen, sich in ihren Häusern zu verschanzen.

Besonders betroffen ist die Region um Tampa, die bereits vor dem Eintreffen des Hurrikans als Hochrisikogebiet eingestuft worden war. „Milton“ soll nun von der Golfküste Floridas aus über den Bundesstaat hinweg in Richtung Atlantik ziehen. Es wird auch jenseits der Küsten mit schweren Zerstörungen gerechnet. Bereits vor der Ankunft des Hurrikans wüteten in Teilen Floridas Tornados. Die Wasserstände stiegen rapide an, da die heftigen Winde das Meerwasser ins Landesinnere trieben.