Etwa eineinhalb Wochen nach dem Hurrikan „Helene“ rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für den nächsten, offenbar noch gefährlicheren Hurrikan. „Milton“ hat vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko an Stärke gewonnen und gilt als Hurrikan der höchsten Kategorie 5. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde ist „Milton“ US-Medien zufolge einer der stärksten Hurrikane in der Geschichte der Hurrikansaison im Atlantik.

Zwar gehen Meteorologen davon aus, dass der Sturm auf seinem Weg nach Florida an Stärke verlieren wird und als Hurrikan der Kategorie 3 von bis zu 209 Kilometern auf Land trifft. Gleichzeitig wird angenommen, dass der Hurrikan an Größe zunehmen und ein weitausgedehntes Gebiet betreffen wird. Am Mittwoch soll „Milton“ in Florida auf Land treffen.

Millionen zur Evakuierung aufgefordert

Der Sturm stelle eine „extrem ernsthafte“ Bedrohung für den US-Bundesstaat dar und sei lebensbedrohlich, so die Behörden. Millionen Einwohner Floridas wurden daher angewiesen, die Golfküste zu evakuieren. Gouverneur Ron DeSantis rief in 51 Landkreisen den Ausnahmezustand aus und sagte, die Bewohner sollten mit einer „Flut“ an Evakuierungsbefehlen rechnen. Staatsbeamte sprachen von der größten Evakuierung seit Hurrikan Irma im Jahr 2017, als etwa sieben Millionen Menschen in Florida ihre Häuser verließen.

Es wird angenommen, dass Miltons starke Winde Häuser zum Einsturz bringen, Bäume umwerfen und Stromausfälle auslösen können, die Wochen bis Monate andauern können. Wo genau der Hurrikan auf Land treffen wird, ist noch unklar. Als besonders gefährdet gelten die Städte Naples, Fort Meyers und Tampa.