Hurrikan „Milton“:Der politische Hurrikan

Mehr als eine Million Menschen in Florida müssen sich vor „Milton“ in Sicherheit bringen. Dabei schwebt über allem die Frage: Wer ist der beste Katastrophenmanager? Schon in der Vergangenheit haben Naturkatastrophen politische Schicksale geprägt.

Von Peter Burghardt, Washington

Wäre Amerikas Großwetterlage eine andere, dann würde Joe Biden am Donnerstag in die Air Force One steigen und nach Deutschland fliegen. Mit allen Ehren sollte der US-Präsident am Freitag in Berlin empfangen werden, gut drei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit, am Wochenende wollte er in Ramstein den Ukraine-Gipfel leiten. Aber Biden bleibt daheim, weil gerade der nächste Sturm heranrast, im doppelten Sinne.