Hurrikan "Ian", der fünftstärkste Wirbelsturm in der Geschichte Floridas, schlägt eine Schneise der Verwüstung durch den Bundesstaat. Die Schäden gehen wohl in die Milliarden.

Von Claudia Koestler, Portland

Hurrikan Ian ist im Südwesten Floridas mit heftigen Winden, Regen und Sturmfluten auf das Festland getroffen. Das ganze Ausmaß der Zerstörung dürfte sich zwar erst mit Sonnenaufgang am Donnerstag zeigen. Doch erste Bilder und Berichte belegen die Vorhersagen von Meteorologen, dass Ian der fünftstärkste Sturm in der Geschichte des Bundestaates ist. Er dürfte zugleich einer der teuersten jemals in den USA werden: Nach Schätzungen hat der Wirbelsturm bereits bis jetzt Schäden und Verluste in Höhe von mehr als 67 Milliarden Dollar verursacht.

Der Hurrikan der Kategorie 4 von 5 traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde kurz nach 15 Uhr Ortszeit bei der vorgelagerten Insel Cayo Costa nahe der Stadt Cape Coral westlich von Fort Myers auf die Küste, wie Meteorologen mitteilen. Ian hatte zuvor über dem Golf von Mexiko an Kraft gewonnen und zu einem Stromausfall auf ganz Kuba geführt. Erste Fotos und Videos aus den USA in sozialen Medien zeigen im Bereich der Städte Fort Myers Beach, Cape Coral und Naples heftige - teils meterhohe - Überschwemmungen.

In Florida, wo etwa 21 Millionen Menschen leben, wurden mehr als zweieinhalb Millionen Menschen dazu aufgefordert zu fliehen. Fast 1,8 Millionen Haushalte und Unternehmen waren am Mittwochabend ohne Strom. Für Ost-und Zentral-Florida wurde eine Tornado-Warnung bis ein Uhr morgens ausgegeben, während Ian über die Region hinweg zog.

Detailansicht öffnen Land unter im Südwesten Floridas. (Foto: MARCO BELLO/REUTERS)

Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Regen durch die Straßen peitscht, wie von Autos nur die Dächer aus den Fluten herausragen und wie Trümmer durch die Luft fliegen. Einwohner wurden eindringlich gewarnt, auch am Donnerstagmorgen nicht ihre Häuser zu verlassen, um etwa die Schäden zu begutachten. Auch wenn der Wirbelsturm abziehe, bestehe weiter Gefahr durch Trümmer, kaputte Stromleitungen und dergleichen.

"Dies wird ein tragisches Ereignis sein", sagte Gouverneur DeSantis bei einem Briefing. "Es ist etwas, das Tage, Wochen, Monate und leider unter Umständen sogar Jahre andauern wird." Ein Sturm dieses Ausmaßes stelle die Infrastruktur Floridas auf eine harte Probe, denn die tief liegenden und dicht besiedelten Küstengebiete sind anfällig für Überschwemmungen.

Detailansicht öffnen Dieses von der Feuerwehr von Naples zur Verfügung gestellte Bild zeigt Feuerwehrleute, die auf ein Feuerwehrauto blicken, das durch die Sturmflut des Hurrikans Ian im Wasser steht. (Foto: Naples Fire Department/AP/dpa)

DeSantis erklärte, die Behörden stünden für Bergungs- und Reparaturarbeiten bereit, sobald das Wetter diese zulasse. Auf Twitter schrieb er, etwa 7000 Soldaten der Nationalgarde und 179 Flugzeuge oder Hubschrauber könnten eingesetzt werden. Zudem hielten sich bereits mehr als 40 000 Monteure der Versorgungsunternehmen bereit, um Stromleitungen zu reparieren.

Dem US-Hurrikanzentrum zufolge können Stromausfälle infolge der "katastrophalen Schäden" eines Hurrikans der Kategorie 4 Wochen oder Monate andauern, ganze Landstriche könnten unbewohnbar sein. Der Direktor des Nationalen Hurrikanzentrums, Ken Graham, betonte, es werde vermutlich 24 Stunden dauern, bis der Wirbelsturm über Florida hinweggezogen sei. Das bedeute 24 Stunden heftiger Regenfälle. Deanne Criswell von der US-Katastrophenschutzbehörde Fema sagte, die voraussichtlich von dem Sturm betroffene Region habe seit etwa 100 Jahren keinen solchen Hurrikan mehr erlebt. Experten beunruhigt auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten in der Region immer näher am Wasser gebaut wurde. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete Ian als "ein weiteres Beispiel dramatischer Klima-Aktivitäten, wie wir sie auf der ganzen Welt mit zunehmender Frequenz und zunehmender Zerstörung sehen".

Ein Boot mit Migranten aus Kuba sank unterdessen am Mittwoch vor der Küste Floridas. Die US-Küstenwache suchte nach 23 Menschen, wie sie auf Twitter mitteilte. Zuvor hatten vier Migranten von dem Boot schwimmend die amerikanische Stock Island neben Key West in stürmischen Wetterverhältnissen erreicht.