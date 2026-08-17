Hurrikan „Lala“ hat auf Hawaiis größter Insel zahlreiche Gebäude zerstört, Straßen überflutet und Bäume umgerissen. „Wir haben auf Big Island mehr als 100 Wohnhäuser verloren“, sagte Gouverneur Josh Green am Sonntag (Ortszeit) in einem Video auf Instagram . Die größte Insel des Pazifik-Archipels trägt selbst den Namen Hawaii und wird auch Big Island genannt.

„Lala“ hatte Big Island mit seinen rund 200 000 Einwohnern nicht direkt getroffen, sondern war am Samstagabend als Hurrikan der Kategorie eins von fünf südlich an der Insel vorbeigezogen. Dann schwächte er sich zum Tropensturm mit maximalen Windgeschwindigkeiten von knapp 105 Kilometern pro Stunde ab. Die Flughäfen des Bundesstaates wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums wieder geöffnet.

Behördenangaben zufolge hat der Sturm die Stromversorgung von mehr als 180 000 Haushalten lahmgelegt. Öffentliche Schulen sowie Behörden und Gerichte in dem US-Bundesstaat sollen am Montag geschlossen bleiben, kündigte Green an. „Ich glaube, wir brauchen einen Tag, um uns zu erholen, vielleicht auch zwei.“

Medienberichten zufolge sind durch Erdrutsche, beschädigte Brücken und umgestürzte Bäume Teile der Insel noch von der Außenwelt abgeschnitten. Das gesamte Ausmaß der Schäden dürfte sich daher erst in den kommenden Stunden abzeichnen. Auch auf den übrigen Inseln des Bundesstaates – darunter Maui, Oahu, Kauai und Niihau – sei bis Montag mit Regen zu rechnen, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC mit.