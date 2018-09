Am Ende des Avalon Fishing Pier in Kill Devil Hills auf den Outer Banks im Bundesstaat North Carolina beobachtet eine Schaulustige, wie sich das Meer vor ihr immer mehr in ein brodelndes Ungetüm verwandelt. Der Grund dafür: Hurrikan Florence nähert sich der Ostküste der USA. Was den Sturm so besonders macht, lesen Sie hier.