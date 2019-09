John ist heute Koch, Barmann, Servicekraft. Alles in einem. So ist das, wenn Hurrikan ist. Eigentlich hätte jemand anderes hinterm Tresen stehen sollen. Aber der hat sich sturmbedingt abgemeldet gemeldet. Also macht John alles allein. "Das ist Charleston. Da muss es auch an einem Tag wie diesem irgendwo einen Drink geben", sagt er. Und einen wirklich außerordentlich guten Burger.

Das "Classic on King" ist an diesem Donnerstag der vermutlich einzige Ort in Charleston, South

Carolina, wo es an diesem Sturm-Donnerstag einen ordentlichen Burger mit French Fries gibt. Alles andere hat geschlossen. Läden, Restaurants, Bars, Tankstellen, Supermärkte, Baumärkte - alles dicht.

Ein junger Mann kommt ganz aufgeregt herein, will wissen, wie lange der Laden noch aufhaut. So lange es geht, sagt John. "Unglaublich!", sagt der Mann und schwenkt sein Handy. "Das muss ich auf Social Media posten!" Er macht umgehend ein Video-Selfie. Und verschwindet wieder. John wischt kopfschüttelnd den Tresen ab.

Überflutete Straßen und umgeknickte Palmen In Downtown Charleston hat Dorian vor allem für leichte Überschwemmungen gesorgt.

Blick auf "Shutes' Folly Island".

Die Stadt wirkt ansonsten wie verlassen. Wer konnte, ist zu Freunden oder Verwandten gefahren. Andere haben sich in den umliegenden Hotels eingemietet, um nicht im eigenen Schlafzimmer von der drohenden Springflut geweckt zu werden.

Am Mittwochmorgen noch hieß es, dass Hurrikan Dorian wohl doch weiter aufs Meer abdrehen würde. Am Abend dann die Nachricht, das er stärker geworden ist, jetzt Kategorie drei statt zwei hat, und dass das Auge des Hurrikan sehr wahrscheinlich Land erreicht. Jetzt, am Tag der Wahrheit, ist wieder alles anders. Dorian hat es sich anders überlegt. Er tobt sich mit Stärke zwei ein paar Dutzend Meilen weiter draußen Meer aus. Was für die meisten Menschen in Charleston Entwarnung bedeutet.

Bis zu zwei Meter hoch hätte das Wasser in Downtown Charleston steigen können. Auf dem Weather Channel haben sie extra eine Computer-Grafik vorbereitet, die den Moderator auf einem kreisrunden Podest zeigt, hinter ihm ist eine Straßenecke in Charleston eingeblendet. Und als würde Moses das Meer teilen, hebt der Moderator die Arme und das Wasser steigt ihm bis über den Kopf. Nur um zu zeigen, wie es in Charleston aussehen würde, wenn.

Es ist deutlich glimpflicher ausgegangen. Es regnet zwar sei Mittwochabend durch. Aber nur ein paar wenige Straßenzüge sind knöcheltief überschwemmt. Aus einem Haus spritzt Wasser aus der Kellerluke. Das hat jemand schon die Pumpe angestellt.