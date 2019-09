Am Sonntag drohte der Sturm "katastrophale Zerstörung" auf der Inselgruppe anzurichten.

Artikel per E-Mail versenden

Der Hurrikan Dorian hat am Sonntag die nördlichen Bahamas erreicht. Die Behörden der Inselgruppe mit knapp 400 000 Einwohnern riefen die Bürger auf, sich in Notunterkünfte und höherliegende Orte zu begeben. Dorian sollte ab dem Nachmittag (Ortszeit) massive Regenfälle, Sturmfluten und zerstörerische Winde mit sich bringen. Das Zentrum des Hurrikans bewegte sich nur langsam nach Westen, weswegen es lange über den Bahamas toben und schwere Schäden anrichten könnte. Danach könnte der Sturm einer für Florida günstigeren Route folgen als bislang prognostiziert. Meteorologen rechnen damit, dass der Hurrikan am Montagabend oder Dienstag vor der US-Küste nach Norden abdrehen wird.