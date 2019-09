Das Auge des Hurrikans Dorian: Am Dienstagmittag deutscher Zeit stand es etwa 170 Kilometer östlich von West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Doch in den kommenden Stunden soll sich der Hurrikan in Richtung Nordwesten bewegen, teilte das National Hurricane Center mit. Der Wirbelsturm folge in den kommenden Tagen einer gedachten Linie entlang der US-Ostküste, die ihn bis Mittwoch "gefährlich nah" an Florida heranbringen werde. Dort könnte es zu großen Sturmschäden und Überschwemmungen kommen.