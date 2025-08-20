Das Örtchen Noblejas liegt gut 50 Kilometer südöstlich von Madrid in der Region Kastilien La Mancha. Schon 2011 wurde dort eine weiterführende Sekundarschule für rund 500 Kinder und Jugendliche genehmigt. Doch der Bau hat bis heute nicht begonnen. Nach Jahren erfolgloser Appelle und Briefe an die zuständige Regionalregierung hat sich Bürgermeister Augustín Jiménez Crespo für ein radikales Druckmittel entschieden. Er ist in den Hungerstreik getreten.
Interview von Patrick Illinger, Madrid
