The Duc Ngo will keine Gäste mit starken Parfums mehr in seinen Restaurants. „Ich bitte um Verständnis für uns Köche und die anderen Gäste“, schreibt der Berliner Starkoch auf Instagram. „Reduziert euer Parfum, wenn ihr zu uns kommt!“ Breite Zustimmung, von Rapper Kool Savas („Mega!“) bis Mario Barth („Yeeeeeees“). In anderen feinen Restaurants wie dem „RyuGin“ in Tokio gilt schon lange ein Parfum-Verbot.