Für Hunde ist Pinkeln und Schnüffeln eine Art Social Media. Mit ihrem Urin setzen sie Duftmarken, die Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand verraten. Artgenossen lesen die News und kommentieren, indem sie ihrerseits das Bein heben. Das Prinzip ähnelt Kommentarspalten in sozialen Netzwerken. Das wechselseitige Anpinkeln mag für die Hunde sozial wichtig sein. Für einen Baum aber ist es schlecht, wenn er sich zum Newsfeed entwickelt.

In Wien zieht man Konsequenzen. Das „Sackerl fürs Gackerl“, Hochdeutsch: „Hundekotbeutel“, kennt dort jedes Kind, im Bezirk Neubau gibt es neuerdings auch ein „Flascherl fürs Bacherl“. Unter dem Motto „Schönes Gassi“ können sich Hundehalter im Bezirksamt kostenlos eine Wasserflasche abholen. Die Idee: Wer seinen Hund an einen Baum pinkeln lässt, spült hinterher nach. Denn die olfaktorischen Botschaften Tausender Hunde sind kein Pipifax, sie verursachen beträchtliche Schäden.

Hunde-Urin ist ein konzentrierter Mix aus Salzen und Stickstoffverbindungen. Das Salz kann den Wurzeln Wasser entziehen, das Ammonium greift die Rinde an, Insekten und Krankheitserreger haben leichtes Spiel. In Städten kann sich Hunde-Pipi zu einem größeren Problem aufstauen. Finnische Forscher haben in Helsinki und Lahti Böden in Parks, Alleen und Stadtwäldern untersucht. Bäume und Masten am Wegesrand bekommen demnach deutlich mehr Urin ab als die Wiese daneben.

Berlin-Charlottenburg will das Urin-Problem mit „Pinkelsteinen“ in den Griff kriegen

In Belgien wiederum hat ein Team um den Bioingenieur Pieter De Frenne von der Universität Gent Hunde in vier Naturschutzgebieten gezählt und hochgerechnet, wie viel Kot und Urin sie hinterlassen. Im Schnitt kommen dort etwa elf Kilogramm Stickstoff und fünf Kilogramm Phosphor pro Hektar und Jahr zusammen. Entlang der Spazierwege lagen die Werte teils über den Grenzwerten für das Düngen von Ackerland. Der Rat der Forscher: Kot aufsammeln. Das entfernt fast den gesamten Phosphor und etwa die Hälfte des Stickstoffs. Beim Urin hilft Verdünnen und Wegspülen.

Auch die Mikrofauna leidet unter den Hinterlassenschaften von Haustieren. An der Columbia University in New York gossen Forscher wochenlang Pflanzen mit verdünntem Harn. Mangels Hunde-Urin verwendeten sie den von Kojoten, was das Ergebnis angeblich nicht verwässert hat. Die Folge: weniger Mikroorganismen, weniger Artenvielfalt, Wasser versickerte schlechter. In Berlin ist Hunde-Urin laut Auskunft des Senats neben Streusalz und Erdgas aus löchrigen Leitungen eine wichtige Ursache für Baumschäden. In San Francisco kippte sogar eine Straßenlaterne um, weil sie durch jahrelanges Anpieseln porös geworden war.

In Berlin-Charlottenburg will eine Initiative nun Hunde mit sogenannten Pinkelsteinen von Bäumen weglocken. Das Prinzip ist einfach: Eine niedrige Totholzhecke hält Hunde von den Stämmen ab und lenkt sie zu großen Steinen an den Ecken. Wie viele Stadtbäume tatsächlich durch Hunde-Urin eingehen, weiß allerdings niemand genau. Denn die Ursachen sind komplex, die Pflanzen leiden auch unter Hitze, Trockenheit, Abgasen und Streusalz. Der Urin ist ein Stressfaktor unter vielen, aber einer, gegen den man etwas tun kann: einen Schwall Wasser hinterherschütten, als „Gefällt mir nicht“ des Menschen.