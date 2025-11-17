Rassehunde sehen oft ganz anders aus als noch vor 100 oder 200 Jahren. Sie müssen ja auch keinen Hof mehr bewachen oder bei der Jagd helfen, sondern sollen familientauglich und entspannt sein und noch dazu niedlich aussehen. Was bedeutet das für die Tiere? Achim Gruber, 59, leitet seit fast 20 Jahren das Institut für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und hat ein Buch über Irrwege in der Rassezucht geschrieben. Auch privat ist er ein überzeugter Hundemensch.