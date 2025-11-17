Rassehunde sehen oft ganz anders aus als noch vor 100 oder 200 Jahren. Sie müssen ja auch keinen Hof mehr bewachen oder bei der Jagd helfen, sondern sollen familientauglich und entspannt sein und noch dazu niedlich aussehen. Was bedeutet das für die Tiere? Achim Gruber, 59, leitet seit fast 20 Jahren das Institut für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und hat ein Buch über Irrwege in der Rassezucht geschrieben. Auch privat ist er ein überzeugter Hundemensch.
Qualzucht„Hunde sollen in die Handtasche passen“
Hunde werden oft nach Ästhetik angeschafft, wie ein Accessoire. Der Preis für das angezüchtete Kindchenschema: Atemnot und Schmerzen. Ein Gespräch mit Tierpathologe Achim Gruber, der das Leid seziert.
Interview von Nadine Regel
