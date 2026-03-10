Im Fall eines angeblichen Mordversuchs auf den Leiter der Deutsch-Arabischen Schule in Berlin-Neukölln mehren sich die Hinweise, dass dieser den Anschlag erfunden haben könnte. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der SZ, dass gegen Hudhaifa Al-Mashhadani als Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren „wegen des Anfangsverdachts der Falschen Verdächtigung nach Paragraf 164 des Strafgesetzbuchs eingeleitet“ worden ist. Die von Al-Mashhadani „im Rahmen einer Anzeigeerstattung getätigten Angaben zum Verlauf der zu seinem Nachteil erfolgten Straftat sollen nicht den tatsächlichen Geschehnissen entsprechen“. Die Ermittlungen hierzu dauerten an.