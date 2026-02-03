Eine rosafarbene Staubwolke steigt auf, als die grüne Kurzhantel zuschlägt. Sie haut auf kleine Dosen, die auf dem Boden verstreut sind – „Huda Beauty“ steht darauf, das Logo einer Kosmetikmarke. In dem Video auf Instagram ist zu sehen, wie jemand mit der Hantel immer wieder auf die Dosen einschlägt. Deckel springen, Plastik knirscht, Kanten brechen. Lidschatten wird zu feinem, glitzerndem Nebel. Die Botschaft ist klar: Hier wird Wut abgelassen.