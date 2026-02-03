Eine rosafarbene Staubwolke steigt auf, als die grüne Kurzhantel zuschlägt. Sie haut auf kleine Dosen, die auf dem Boden verstreut sind – „Huda Beauty“ steht darauf, das Logo einer Kosmetikmarke. In dem Video auf Instagram ist zu sehen, wie jemand mit der Hantel immer wieder auf die Dosen einschlägt. Deckel springen, Plastik knirscht, Kanten brechen. Lidschatten wird zu feinem, glitzerndem Nebel. Die Botschaft ist klar: Hier wird Wut abgelassen.
InfluencerinDie Beauty-Queen, die gerade ihr Beauty-Imperium kaputtmacht
Lesezeit: 4 Min.
Huda Kattan zählt zu den größten Influencerinnen der Welt, ein Vorbild für muslimische Frauen weltweit. Die standen immer hinter ihr. Nun aber zeigt sie Verständnis für das iranische Regime – der Bruch mit ihren Fans könnte nicht schärfer sein.
