Zum Hauptinhalt springen

„Huda Beauty“Wie eine Beautyqueen ihre Fans gegen sich aufbringt

Lesezeit: 4 Min.

In den USA geboren, in Dubai groß geworden: Huda Kattan, 42, hat mit ihrer Marke „Huda Beauty“ eine globale Erfolgsgeschichte hingelegt.
In den USA geboren, in Dubai groß geworden: Huda Kattan, 42, hat mit ihrer Marke „Huda Beauty“ eine globale Erfolgsgeschichte hingelegt. (Foto: Daniel Zuchnik/Getty Images via AFP)

Die Influencerin Huda Kattan ist eigentlich ein Vorbild für muslimische Frauen weltweit. Nun aber zeigt sie Verständnis für das iranische Regime – ihre Fans sind entsetzt.

Von Sina-Maria Schweikle

Eine rosafarbene Staubwolke steigt auf, als die grüne Kurzhantel zuschlägt. Sie haut auf kleine Dosen, die auf dem Boden verstreut sind – „Huda Beauty“ steht darauf, das Logo einer Kosmetikmarke. In dem Video auf Instagram ist zu sehen, wie jemand mit der Hantel immer wieder auf die Dosen einschlägt. Deckel springen, Plastik knirscht, Kanten brechen. Lidschatten wird zu feinem, glitzerndem Nebel. Die Botschaft ist klar: Hier wird Wut abgelassen.

Zur SZ-Startseite

Salafistische Influencerin Hanna Hansen
:„Allahu akbar! Willkommen im Islam, Schwesterherz!“

Hanna Hansen war schon Model, DJane, Kickbox-Weltmeisterin, Profiboxerin. Jetzt rekrutiert sie über Tiktok Mädchen für den Islam und ist der neue Star der Salafisten-Szene. Und das als Frau.

SZ PlusVon Christoph Koopmann und Kerstin Lottritz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite