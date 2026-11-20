Nach dem Tod von Hubert Aiwanger ist über die Ursache bislang nichts bekannt geworden. Können Obduktionen an Grenzen stoßen? Oder darf die Öffentlichkeit das Ergebnis gar nicht erfahren?

Mehr als zwei Wochen ist es her, dass Hubert Aiwanger in einem Hotelzimmer in Berlin tot aufgefunden wurde. Und weil weiterhin unklar ist, woran der Freie-Wähler-Chef und stellvertretende bayerische Ministerpräsident gestorben ist, geistern schon Verschwörungsmythen durchs Internet. Die mit dem Fall befasste Generalstaatsanwaltschaft Berlin ließ kürzlich auf SZ-Anfrage wissen, dass vieles auf eine natürliche Todesursache hindeute, der Schutz von Persönlichkeitsrechten aber maßgebend sei. Zudem können Obduktionen dauern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu ihrem Ablauf.