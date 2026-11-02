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„Horrorhaus von Soest“„Ich hab‘ übertrieben“

Lesezeit: 5 Min.

Der Hauptangeklagte Dennis J. wird beim beim Prozessauftakt am 12. Oktober dem Landgericht Arnsberg vorgeführt.
Der Hauptangeklagte Dennis J. wird beim beim Prozessauftakt am 12. Oktober dem Landgericht Arnsberg vorgeführt.
Foto: Oliver Berg/dpa

Dennis J. soll monatelang in seinem Haus in Soest mit anderen eine Frau gequält haben. Nun gesteht er, aber nur teilweise. Dafür redet er, als wäre er ein Opfer – ein Mitangeklagter stellt das anders dar.

Von Benedikt Warmbrunn, Arnsberg

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Vielleicht ist das mit dem T-Shirt eine Botschaft. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat Dennis J. einfach zufällig zu dem T-Shirt gegriffen, auf dem in großen Buchstaben „Don’t worry get Curry“ steht. Sollte es eine Botschaft sein, dann ist sie jedoch schwer verständlich, wie so vieles, was Dennis J. an diesem Montag mitteilen will. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann, der ganz viel Mitleid empfindet. Wenn auch nur für sich selbst.

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