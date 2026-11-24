Monatelang misshandelten Menschen eine Frau in einem Reihenhaus in Soest. Jetzt gibt es ein erstes Urteil. Doch wer hat noch mitgemacht bei der Quälerei?

Am späten Abend lag Dennis J. auf einer Matratze vor dem Fernseher, auf dem Sofa seine drei schlafenden Kinder, fünf Jahre, zwei Jahre, sieben Monate alt. Dennis J. guckte die Komödie „Dirty Grandpa“, nach 75 Minuten hatte er die Pausetaste gedrückt. Montag, 3. November 2025, gegen 23 Uhr. Der Moment, in dem die Polizei in dem Haus im Süden von Soest anrückte. Was denn los sei, fragte Dennis J., er fragte es, so notierte es später ein Beamter, „sichtlich unbeeindruckt“.