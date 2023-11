Vor fünf Jahren wurde Wilfried W. verurteilt, weil er im sogenannten Horrorhauses von Höxter zwei Frauen quälte und sterben ließ. Nun ging es vor dem Landgericht Paderborn um die Frage, wie lange er in Haft bleiben muss. Am Donnerstag ist ein Urteil in dem Prozess gefallen: Wilfried W. muss nach seiner verbüßten Haftstrafe in Sicherungsverwahrung. Das hat das Landgericht Paderborn angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Kammer schloss sich damit den Einschätzungen zweier psychiatrischer Sachverständiger an, die Wilfried W. für das seit Ende August laufende Verfahren begutachtet hatten. Sie hatten bei W. eine große Wiederholungsgefahr gesehen. Die Forensiker attestierten W. ein großes Manipulationsgeschick und kriminelle Intelligenz, Empathielosigkeit und Gefühlskälte.

Wilfried W. war 2018 zu elf Jahren Haft verurteilt worden, seine Mitangeklagte und zweite Ehefrau, von der er sich bereits einige Jahre zuvor scheiden ließ, bekam damals 13 Jahre. Von einer lebenslangen Freiheitsstrafe sah das Gericht ab - im Fall von Angelika W., weil sie mit ihrer Aussage geholfen hatte, die Taten aufzuklären. Im Fall ihres Ex-Manns wegen seiner geringen Intelligenz. Seine Verteidiger argumentierten damals: Wenn schon die überdurchschnittlich intelligente Angelika W. den schlechten Zustand der Frauen nicht erkannt habe, wie dann der nicht so kluge Wilfried W.? Auch eine Gutachterin hielt ihn für vermindert steuerfähig - und so musste er seine Strafe zunächst nicht antreten, sondern kam in eine Klinik für Forensische Psychiatrie in Münster. Dort kamen bei den Ärzten allerdings bald Zweifel auf, ob er tatsächlich Gut und Böse nicht unterscheiden könne.

Detailansicht öffnen Dass Wilfried W. nur vermindert schuldfähig sei, war offenbar eine Fehleinschätzung. 2020 wurde er in den regulären Strafvollzug verlegt. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

2020 entschied die Strafvollstreckungskammer am Landgericht Münster dann, dass Wilfried W. aus dem Maßregelvollzug in ein normales Gefängnis zu verlegen sei. Das hätte allerdings auch bedeutet, dass er nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit auf Bewährung entlassen werden könnte. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb die nachträgliche Verhängung der Sicherungsverwahrung beantragt, die dazu dienen soll, die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern zu schützen. W.s Verteidigung wollte das verhindern.

In dem aktuellen Prozess in Paderborn hatten dann zwei psychiatrische Gutachter erklärt, es bestünde eine erhebliche Gefahr, dass Winfried W. in Freiheit erneut schwere Straftaten zulasten von Frauen begehen könnte. Der Mann war bereits in den Neunzigerjahren wegen Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er massiv gewalttätig gegen seine erste Ehefrau gewesen war.