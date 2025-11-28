Am späten Donnerstagabend hängen immer noch graue Rauchschwaden über dem Wang Fuk Court, während unten Feuerwehrteams auf ihren Drehleitern weiter gegen einzelne Brände kämpfen. 1250 Feuerwehrkräfte sollen im Einsatz sein. Seit Mittwochnachmittag brennt es hier, ein Feuer der höchsten Kategorie 5, das den Himmel über Hongkong verdunkelt. Kurz vor 15 Uhr war es aus noch ungeklärten Gründen in der Wohnanlage im Nordosten der Stadt ausgebrochen. Getrieben von starkem, trockenem Wind fraßen sich die Flammen in kürzester Zeit durch sieben der acht Gebäude.
Großbrand in HongkongHunderte Tote befürchtet – warum sich die Flammen so schnell ausbreiten konnten
Bei dem schweren Brand in einer Wohnsiedlung sind 128 Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hat die Flammen langsam unter Kontrolle, doch Hunderte Bewohner werden noch vermisst.
Von Lea Sahay
