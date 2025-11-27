Am frühen Donnerstagvormittag liegt noch immer der Geruch von Rauch über Wang Fuk Court. Zwischen den dicht gedrängten Hochhäusern hängen graue Schwaden, während Feuerwehrteams auf ihren Drehleitern weiter gegen einzelne Brände kämpfen. 1250 Feuerwehrkräfte sollen sich im Einsatz befinden. Seit Mittwochnachmittag brennt es hier, ein Feuer der höchsten Kategorie 5, das den Himmel über Hongkong stundenlang verdunkelte. Kurz vor 15 Uhr war es aus noch ungeklärten Gründen in der Wohnanlage im Nordosten der Stadt ausgebrochen. Getrieben von starkem, trockenem Wind fraßen sich die Flammen in kürzester Zeit durch sieben der acht Gebäude.