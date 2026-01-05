Die Holocaust überlebende Eva Schloss ist tot. Die einstige Freundin von Anne Frank , später von deren Vater adoptiert, starb bereits am Samstag im Alter von 96 Jahren in London, wie das Portal Jewish News unter Berufung auf die Familie berichtete. Schloss, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien lebte, setzte sich als Ehrenpräsidentin der Stiftung Anne Frank Trust bis ins hohe Alter für die Erinnerung an die Shoah und Toleranz ein.

Der britische König Charles III. würdigte die Verstorbene in einer Mitteilung: „Die Schrecken, die sie als junge Frau erlebte, sind unmöglich zu begreifen, und dennoch widmete sie den Rest ihres Lebens der Überwindung von Hass und Vorurteilen“, so der Monarch. Er und seine Frau Camilla fühlten sich geehrt, Schloss gekannt zu haben.

Schloss wurde 1929 als Eva Geiringer in Wien geboren. Mit ihrer jüdischen Familie floh sie vor den Nazis in die Niederlande und lernte in Amsterdam die ebenfalls 1929 geborene und aus Deutschland geflüchtete Anne Frank kennen, mit der sie dann eng befreundet war.

Beide Familien tauchten 1942 unter, wurden jedoch verraten und in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, wo der Vater und der Bruder von Schloss ermordet wurden. Sie selbst überlebte mit ihrer Mutter. Ihre Freundin Anne Frank, deren im Versteck geschriebenes Tagebuch dann weltberühmt werden sollte, kam kurz vor Kriegsende im KZ Bergen-Belsen ums Leben. Ihr Vater Otto Frank heiratete 1953 in zweiter Ehe die Mutter von Schloss und adoptierte die Tochter. Eva selbst ließ sich in London nieder, wo sie Zvi Schloss kennenlernte und heiratete.

1990 gehörte sie zu den Gründern des Anne Frank Trust. Dessen Programme zur Erinnerung an den Holocaust und für Verständigung haben bisher nach eigenen Angaben 45 000 junge Menschen durchlaufen. Schloss hinterlässt drei Töchter sowie Enkel und Urenkel.